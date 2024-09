Pilegrimene går i fotsporene til Olav den hellige: - Det oppstår et helt spesielt fellesskap

Vi møtte to glade pilegrimer da de nærmet seg dagens turmål, Oddny og Steve Gumaers hjem i Nordbygda. - Bena er ok. Vi har gått i 23 kilometer og svømte i en innsjø (Sottjønna journ.anm.) på vegen, sier Mindy Belz fra Nord Carolina og Audrey Grimes fra California, som hadde tatt turen fra statene for å gå pilegrimsleden siste uken i august.