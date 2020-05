Send oss dine 17. mai bilder så vi sammen kan skape digital 17. mai stemning. Foto: colourbox

Ønsker oss bilder på 17. mai til avisa

I år blir det en annerledes feiring og mange får ikke feiret slik som vi pleier. Derfor ønsker vi å lage bildegalleri på nettavisa der dere kan sende inn bilder.

Man må ikke være pyntet - men akkurat som man er, enten det er i joggebuksa, fjøsdressen eller bunaden. Det kan være isbilder eller bilder som dokumenterer hvordan dere feirer dagen i år, eller andre ting. Kanskje har du en fin ballkong du vinker fra som kongen, eller et artig bilde fra trampolina.

Bildene kan enten sendes på facebook-siden vår, tagges med #frostingen på Instagram (husk at du må ha en åpen profil for at vi skal kunne se bildene du tagger oss i), eller sendes på mail til may@frostingen.no.