Lise Jørstad gleder seg til å ta fatt på jobben som journalist i Frosta og Åsen. Foto: Janne Hopmo

Lise (33) er Frostingens nye journalist

Hun har vokst opp med Frostingen på kjøkkenbordet. Nå blir Lise Jørstad en del av teamet på fem som lager lokalavisa for Frosta og Åsen.

Tirsdag hadde Frostingens ferskeste ansatte sin første dag på jobb som journalist.

– Dette er noe jeg gleder meg veldig til. Dette er en jobb som jeg synes ser veldig spennende ut, og som jeg tror jeg har noe å bidra med i, sier Lise etter å ha fått noen timer på kontoret hos Frostingen. Hun får en smakebit på livet i lokalavisa med to dager i uka før fellesferien, før hun begynner for fullt fra midten av august.

Lise blir dermed erstatteren for Synne Wekre Kvistad (27) som hadde sin siste arbeidsdag i Frostingen den 31. mai, og begynte på ny jobb i iLevanger dagen etter.

– Vi er veldig takknemlige for innsatsen Synne har lagt ned hos oss, og for at vi fikk flere sterke kandidater til å ta over journalistjobben etter henne. Vi er heldige, sier redaktør Sigfrid Hagerup som sammen med resten av teamet i Frostingen har vært gjennom en spennende rekrutteringsrunde.

De søkte etter engasjert journalist, og engasjert er noe Lise Jørstad kan skrive under på at hun er.

33-åringen er født og oppvokst på Frosta, og har yrkeserfaring både fra bibliotek, vinmonopol, kontor, barnehage og servering. I tillegg er hun tobarnsmamma, har studert samfunnsfag og bibliotek- og samfunnsvitenskap, og har skrevet blogg gjennom flere år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det blir ekstra spennende å skrive om ting jeg brenner for sjøl, smiler Lise og nevner både jakt og friluftsliv, handball, fotball, bøker og strikking. Dessuten er hun glad i å møte folk, og ser fram til å få et enda større innblikk i hva som foregår i lokalsamfunnet.

– Jeg er også interessert i det som har med unge å gjøre; hva som foregår i skoler og barnehager rundt omkring. Og det blir interessant å skrive om ting jeg ikke har så mye innblikk i fra før også, det blir en spennende utfordring, sier Lise som ser fram til å bli enda bedre kjent i Åsen.

– Jeg kjenner en del folk der, men jeg vil veldig gjerne bli enda bedre kjent. Så det er bare å si fra om det er noe vi bør skrive om!