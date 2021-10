Elin Liberg og Jonny Karlsen hjalp oss å bryte million-muren på frostingen.no. Foto: Janne Hopmo

Kor-Æktefolk hjalp Frostingen å passere millionen

I fjor ble 884.826 sider lest på frostingen.no. I år passerte vi den magiske en-million-sidevisninger-muren på frostingen.no allerede i oktober, og det kan vi takke våre lesere for!

– Vi er kjempefornøyd med våre lesere, for det er dere som har nådd millionen; fordi dere leser det vi skriver, sier Frostingens salgsansvarlig med et årvåkent øye for nettrafikk, Irene Røkke. Hun har sett nærmere på hvilke artikler som har slått best an blant våre lesere.

Våre mest leste saker blir lest godt over 2000 ganger på nett. Blant de aller mest leste sakene kan vi se «Og så ble de rette Kor-Æktefolk» (Elin Liberg og Jonny Karlsen giftet seg) og «Smittesporing på Frosta» (koronaoppdatering). Tett opp i tetsjiktet finner vi også «Mari har funnet sin arvtaker – Emilie» (Bruktbutikken på Frosta) og «Jørn ønsker seg besøk» (Vårres Café på Frostasenteret).

Deretter finner vi «Gisetstad gård solgt for 11,3 millioner» og «-Når de klarer det på Frosta, må det gå an her også» (Åsens første gårdsbutikk).

– Knallbra lesetid på frostingen.no

– Statistikk er gøy! Vi kan se at dere lesere i snitt bruker 5,28 minutter på frostingen.no når dere er inne og leser. Og nå skal dere få høre en hemmelighet; alt over 1 minutt er bra. Slik at når vi har 5,28 minutter, så er det knallbra, røper Irene Røkke.

I 2020 nådde frostingen.no 884.826 sidevisninger - på hele 2020.

– I år passerer vi 1 million i oktober. Dette tilsvarer en økning på over 42 prosent sidevisninger per måned, påpeker hun.

Så er det også slik at for at Frostingen fortsatt skal kunne være en aktør i lokalmiljøet, må avisa få nye abonnenter.

– Trenden er tydelig også hos oss; nye abonnenter kommer via nett, på frostingen.no. Og vi har ingen ting å klage på, hittil i år har vi en positiv abonnementsutvikling på nesten 100 nye abonnenter. Men vi hviler ikke på laurbærene og tilbyr rabattert abonnement for nye abonnenter nå i oktober. Kanskje du vet om en som ønsker seg et abonnement, sier Irene. Og legger til:

– Men akkurat nå roper vi hurra! For deg som leser Frostingen!

Frostingens ansatte kan juble for å ha passert en million sidevisninger. Fra venstre salgsansvarlig Irene Røkke, journalist Sigfrid Hagerup, redaktør og daglig leder Janne Hopmo, journalist Synne Wekre Kvistad og Kristin S. Christiansen som er ansvarlig for grafisk produksjon. Foto: Boye Qvarme

– Kanskje fordi det var en gladsak

- Er det sant, er det saken om bryllupet vårt som er mest lest? Elin Liberg og Jonny Karlsen skjønner ikke hvorfor Frostingen kommer på besøk, og har ingen forklaring på hvorfor akkurat saken om bryllupet deres ble så mye lest. Men artig, det er det. Og Frostingen-kopper med noe attåt setter de pris på.

De hadde spredd nyheten om at de skulle gifte seg utendørs og de har mange bekjente, både i kormiljøet (Frosta, Åsen og andre steder) og ellers, som visste om begivenheten.

- Det er jo veldig koselig å høre at saken ble så mye lest, uten at vi helt skjønner hvorfor, sier Elin. Når de får tenkt seg om, så kommer de fram til at et litt annerledes bryllup kanskje ble sett på som en gladsak i en tung tid, og derfor appellerte til leserne.

Sigfrid Hagerup som skrev saken, lekte seg med navnet til koret, Kor-Ækt, og skrev i tittelen at de ble kor-æktefolk. En tittel er ofte det som avgjør om en sak blir mye eller lite lest. Den kan også ha bidratt til det høye lesertallet.