En glad og overrasket Irene Røkke mottok prisen for Årets digitale satsing 2022 for appen Midt i Trøndelag. Foto: M24/Torill K. H. Henriksen

Høythengende pris til lokalavisa for Frosta og Åsen

Blant 110 lokalaviser gikk prisen for Årets digitale satsing 2022 til Frostingen.

Prisoverrekkelsen skjedde under landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) som gikk av stabelen i Ålesund sist helg. Der fikk 260 avisfolk fra hele Norge faglig påfyll i to dager til ende, og lørdag kveld var det klart for festmiddag og prisutdelinger. Og da prisen for Årets digitale satsing 2022 ble lest opp fra scenen, gikk det etter hvert opp for damene fra Frostingen hvem det dreide seg om. De fikk prisen for appen som skal binde bygda sammen – Midt i Trøndelag.

-Appen Midt i Trøndelag er en allianse mellom frivillighet, næringsliv, lokalavisa og kommunen, som fremmer felles identitet, stolthet over eget hjemsted og styrker avisas rolle som samfunnets digitale samlingssted. Det er rett og slett noe vi trenger mer av i dag, sa juryleder Stig Vågnes.

Frostingen forsvarte trønderavisenes ære under landsmøtet i Ålesund. Fra venstre: Sigfrid Hagerup, Irene Røkke, Synne Wekre Kvistad og Janne Hopmo. Kristin S. Christiansen er også en del av Frostingen, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Privat

Deler prisen med frostinger og åsbygg

Dermed ble Frostingen klappet opp på scenen, og prosjektleder Irene Røkke fikk æren av å ta imot blomster og diplom.

-Juhu, vi vant! Det var svært overraskende, men desto mer hyggelig. Frostingen er ei lita lokalavis, og det er vi også når vi treffer andre lokalaviser rundt om i landet. Derfor er ikke håpet om heder og ære så stort, men som jeg sa er det desto hyggeligere når vi først får en pris, sier en strålende glad og overrasket Irene.

Frostingen har tidligere fått hederlig omtale for markedsarbeidet i 2013, men lokalavisa for Frosta og Åsen har aldri stått øverst på seierspallen før nå.

-Vi ønsker å dele prisen med våre lesere og brukere av appen Midt i Trøndelag. Uten dere er vi og appen ingenting, legger Irene til.

-Et eget torg for bygda

I sin begrunnelse peker juryen på at appen Midt i Trøndelag svarer på noe av det som i dag er mediebransjens største utfordring. Å nå ut til folk i en digital tidsalder. Svaret er kreative og nyskapende tiltak – ordene som står i statuttene for LLAs pris for digitale satsing.

- Her kan mange lære noe av Frostingens satsing på appen Midt i Trøndelag. Avisa har utvikla et eget torg for bygda der alt en trenger er samlet. Avisa har tatt eierskap til oppslagstavla på butikken, trafikkinformasjonen og annonsene. Det ultralokale – lokalavisenes styrke – er alltid det som er nærmest folk, og det vi må være best på. Derfor er dette en inspirasjon for oss andre, påpekte Stig Vågnes.

I tillegg til prisen Årets digitale satsing, ble det også blant annet delt ut priser til Årets lokalavis, Årets lokalvisside og Årets lokalavisfoto. Avisa Selbyggen var en av flere aviser som ble nominert til Årets lokalavis, men ellers var det Frostingen som denne gangen forsvarte trøndernes ære.

– Det ultralokale – lokalavisenes styrke – er alltid det som er nærmest folk, og det vi må være best på. Derfor er dette en inspirasjon for oss andre, sa juryleder Stig Vågnes om appen Midt i Trøndelag. Foto: Privat

Vil være en samlende faktor

Prosjektet med å utvikle appen Midt i Trøndelag startet i 2018 i samarbeid med utviklerne i Innocode.

-Bakgrunnen for satsningen var blant annet at vi så at sosiale medier kun gir en flik av helheten, og fungerer dårlig til å gi lokale initiativ den oppmerksomheten de fortjener. En person ser ikke det samme i sin feed som en annen, noe som fører til at lokale lag, kommunen eller næringslivet ikke nødvendigvis når ut med sin informasjon. Vi ønsket også at avisa skulle ta en aktiv rolle og være en samlende faktor. Noe vi gjør på papiret, men som vi ønsket å forsterke digitalt, forklarer Irene Røkke.

Velger selv hvem de vil følge

Etter mye hardt arbeid, pandemi og digital omlegging av Frostingen, så appen Midt i Trøndelag endelig dagens lys på tampen av 2021. Nå er den i startgropa, og lag og foreninger inviteres inn til å legge ut saker om det de brenner for, samtidig som næringsliv og kommune også får muligheten til å nå ut til publikum med sin informasjon. I tillegg finner publikum åpne saker fra Frostingen, arrangementskalender og annen nyttig informasjon om bygda si.

Her kan publikum nemlig selv velge hvilket geografisk område, hvilke bedrifter eller hvilket lag eller forening de vil følge med på.

-Vi har brukt lang tid på å utvikle løsningen, men nå er den ferdig. Og har du allerede lastet ned appen gratis fra AppStore eller GooglePlay, så er du med!