Spilloppdrag på Frosta er et sentralt tema når Tore Bugge Pedersen forteller om sitt liv som musiker.

Historien om Bugges Firo kommer på TV

I løpet av et 35 minutter langt innslag på Trønder-TV får seerne presentert historien om dansebandet som så dagens lys i 1967.

For en måneds tid siden fikk Tore Bugge Pedersen besøk av TV-teamet og ble intervjuet om sitt liv som spillemann. Programmet skal sendes jevnlig på Trønder-TV de kommende ukene.

– Jeg forteller om den første spillingen vår på Solvang. Det var første gang vi spilte på «bonlandet», etterpå har det sikkert blitt 50 spilloppdrag her, sier Bugge Pedersen til Frostingen.

Han forteller at det den gangen var fire festlokaler på Frosta og at de spilte på samtlige av dem; Folkets hus, Solvang, Folkheim og Skytterhuset.

I 1970 ble bandet trønderske mestere og fikk sin første platekontrakt. Da ble bandets nedslagsfelt utvidet fra Trondheim og Frosta, til hele Norge.

– Vi kom inn på Norsktoppen og Europatoppen, og det var mye oppdrag på både TV og radio. Det er mye som har skjedd i løpet av de årene, men vi kom hele tiden tilbake til Frosta. Vi spilte på hallfester og når det var fotballturneringer. Den første bandbussen vår kjøpte vi på Frosta, det var en gammel potetbil som vi lastet opp med instrumenter, forteller han.

For Tore startet kjærligheten for Frosta allerede i 1955 da hans far fikk tilbud om at familien kunne bruke et gammelt hus på et gårdsbruk som feriested.

– Da tok vi båten utover og ble hentet med hest og kjerre. Vi var her hele sommeren. Rundt 1960 fikk vi vårt eget sted i Nordfjæra, det har datteren min og familien overtatt som feriested nå.

De siste 25 årene har musikeren hatt Frosta som bosted, og han og kona Gry har etablert seg i Småland.

– Småland er det nærmeste du kommer Sørlandet. Jeg trives godt på sjøen og nå starter hummersesongen, sier Tore fornøyd.