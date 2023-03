Ferske opplagstall viser at Frostingen vokser videre. Aldri har lokalavisa for Frosta og Åsen nådd ut til flere lesere. Foto: Pressebilde

Frostingen fortsetter å vokse

Ferske opplagstall viser at lokalavisa for Frosta og Åsen når ut til stadig flere lesere.

Torsdag la Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftens Landsforening (MBL) fram nye opplagstall for avisbransjen. De viser at lokalavisene fremdeles er svært viktige for folk i hele Norge. Også for frostinger og åsbygg.

Frostingen har satt opplagsrekord gang på gang det siste året, og de nye tallene viser nok en ny rekord for lokalavisa for Frosta og Åsen.

Fin vekst for Frostingen

Opplaget for andre halvår 2022 endte på 1931, og det er en oppgang på 39 sammenlignet med andre halvår 2021. Den største veksten skjer på nett, men mange vil fortsatt ha Frostingen både på nett og papir.

– De gode tallene tar vi ikke som noen selvfølge. At stadig flere vil lese oss tar vi som et klapp på skuldra for jobben vi gjør. Det siste året har det vært store endringer i Frostingens redaksjon, og at vi likevel klarer å styrke vår posisjon blant leserne er vi veldig glade og takknemlige for, sier Frostingens redaktør Sigfrid Hagerup. Og legger til:

– Samtidig er vi nå inne i tøffere økonomiske tider for oss alle, og vi vil fortsette å jobbe på for å finne de gode historiene og de aktuelle nyhetene som opptar folk som har røtter i Frosta og Åsen.

Tallene for trønderske aviser viser at nettavisen Steinkjer24 er opplagsvinner i Trøndelag, mens Klæbuposten har gått mest tilbake. Trønder-Avisa har hatt en vekst på 3,7 prosent i samme periode, mens Adresseavisen har hatt en tilbakegang på 1,6 prosent.

Her ser du ferske opplagstall for trønderske aviser. Steinkjer24 topper tabellen. Foto: Frostingen

Stabil trend for lokalavisene

LLAs over 100 medlemsaviser øker totalopplaget med 1687, en økning på 0,5 prosent. Akkurat som ved forrige telling, går omtrent halvparten av LLAs lokalaviser litt fram, den andre halvparten litt tilbake – når vi nå sammenligner netto opplagstall for andre halvår 2022 med andre halvår året før. Den stabile trenden for lokalavisene strekker seg over lang tid.

Tomas Bruvik er generalsekretær i Landslaget for lokalaviser og er godt fornøyd med tallene som legges frem i dag:

– Folk lever jo livet sitt lokalt og lokalavisene lager god og viktig journalistikk fra bygder, tettsteder og bydeler landet rundt. Avisene våre følger folk fra vugge til grav. Underveis løfter vi fram relevante nyheter, kultur, idrett, næringsliv og ikke minst det flotte lag og organisasjonslivet, sier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.