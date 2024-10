Lørdag var det 35. årsjubileum for 1973-årgangen på Hojem gård.

For 35 år siden gikk de ut fra Frosta skole. I helga møttes de igjen

Våren 1989 gikk de ut av Frosta skole med oppbrettede jeans, Ball-gensere og seilersko.

Lørdag kveld møttes de igjen for å feire at det er 35 år siden de gikk ut av 9. klasse - som 10. trinn het den gangen. Denne generasjonen begynte ikke på skolen før året de fylte 7 år, og kan kanskje huske at de satt i baksetet uten bilbelte. Det ble nemlig ikke påbudt før de gikk ut av ungdomsskolen.

Jubileet ble feiret på Hojem gård, der alt lå til rette for en kveld med mimring og oppdatering siden sist treff - for fem år siden da 30. årsjubileet ble feiret i Småland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Alltid kjekt å treffe tidligere klassekamerater. En god del manglet, jeg håper vi får med enda flere neste gang, sier Nina Rekkebo som forteller at de var rundt 40 stykker i klassen.

Jubilantene på bildet er:

1. rekke f.v.: Heidi Stavseth Hovstad, Berit Brustad, Tone Mette Strømskag, Grete Aassved, Tonje Einarsve og Oddgeir Alstad.

2. rekke: Nina Rekkebo, Kristin Viken, Arnstein Hovdal, Eva Hojem og Tor Sverre Helland.

3. rekke: Jan Rune Kvamme, Hallgeir Ulvik, Stein Johnsen, Jonas Hagerup, Ole Andres Aunet, Joar Vik, Morten Skjevik og Bjarte Kvarme.

4. rekke: Toralf Ohren Vik og Eilert Bjerkan.