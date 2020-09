Ikke glem at Facebook ser deg mens du ser på Facebook! Foto: Skjermdump

Facebook-tips

Frostingen har samlet en del tips som kan være nyttige å forholde seg til. Det er ikke alle oppfordringene til «trykk her» eller «like» det er like lurt å følge. Spam kommer i mange forkledninger.

Hvem har vært på siden din?

Du får ikke sett hvem som har besøkt Facebooksiden din, og blir gjort oppmerksom på at ved å trykke et bestemt sted, kan du finne ut hvem det er. Oppfordring til å se dette er spam, som har som formål å ta over kontoen din. De av dine venner som deler dette, har ikke delt dette, de har selv fått spam. Som regel vet de ikke at deres konto sender slike meldinger.

Pass deg for «banditter!»

Mange av dere deler advarsler om hackere, biltyver eller andre ”banditter”. Ikke del slike meldinger uten at du har sjekket kilden (hvor dette kommer fra). Kanskje er det en flere år gammel artikkel, kanskje kommer det fra en nettadresse som ikke er til å stole på.

Kjedemelding

Kjedemeldinger: aldri kopier tekst fra en facebookvenn, uten å kildesjekke meldingen. Google meldingen både på norsk og engelsk.

Kjedemeldinger hjelper dessverre ingen. Det eneste vi oppnår er masse spam. Du støtter ingen god sak.

Oppfordringer om å trykke

Lik dette! Eller Husker du dette? Ikke trykk «liker» på disse oppfordringene, det eneste du oppnår er flere slike i din feed. Og at avsender av denne oppfordringen får masse likerklikk og kan selge denne ”plassen” til noe du slett ikke ønsker å være en del av. Sjekk alltid hvem avsender er, før du trykker!