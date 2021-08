Åsen barne- og ungdomsskole er en av MOT-skolene i Levanger. Her representert ved Mia Fossum-Johansen, Thea Emilie Fossum, Signe Elisabeth P. Langlid, Aurora Slettvold, Ine Rønning og Thea Smedhaug. Foto: Oddny Gumaer

Et hei fra en klassekamerat kan være forskjellen på å føle seg inkludert eller ekskludert

Nå er det på tide å trene opp hilsemuskelen igjen.

Utdanning

I disse dager er det skolestart for barn og unge over hele landet, og etter en tid med korona og nedstengning av samfunnet, som har ført til mer ensomhet blant unge, er det viktigere enn noen gang å gi ungdom en så trygg skolestart som mulig.

– For mange er det uvant å returnere til skolen som sosial arena igjen. For mange betyr det å komme tilbake til en plass hvor ekskludering og mobbing er en større del av hverdagen enn det det var under hjemmeskole. Mer enn på lenge har vi behov for å bli møtt og sett av hverandre. Et «Hei» er en av de enkleste måtene å møte hverandre på, skriver MOT Norge i en pressemelding.

Vil nå 70.000 unge

Det er bakteppet for at organisasjonen MOT Norge en landsdekkende Hei-kampanje for over 70.000 ungdommer, hvor målet er å løfte blikket og se menneskene rundt oss.

–Mange ungdommer gleder seg, men vi vet også at det dessverre er mange som gruer seg og har en ekkel klump i magen før skolestart. I MOT ønsker vi å bevisstgjøre alle på viktigheten av å si hei og se hverandre, derfor har vi en landsdekkende bevissthetskampanje ved skolestart. Et hei kan bety forskjellen på en god og en dårlig dag for den du møter. Å si hei kan kreve litt mot, men det kan faktisk forandre dagen, og kanskje livet til noen, sier leder i MOT Norge, Mariann Janson.

Leder i MOT Norge, Mariann Janson, oppfordrer alle til å trene opp hilsemuskelen igjen. Foto: Pressefoto

Grunnlaget for trivsel i skolen

MOT jobber med livsmestring og for å skape robuste unge som inkluderer alle. Den innsatsen som legges ned i starten av skoleåret legger grunnlaget for elevenes trivsel på skolen. Derfor er det på MOT-skoler lagt ekstra trykk på aktivitet rundt skolestart.

Inspirasjonen til Hei-kampanjen kom fra ungdommer som fortalte at et hei fra en klassekamerat kunne være forskjellen på å føle seg inkludert eller ekskludert.

– Du skal aldri undervurdere kraften av et hei. Etter en tid hvor vi ikke har fått hilst på hverandre på samme måte som før, oppfordrer vi nå alle til å trene opp hilsemuskelen igjen. Vi skal ta tilbake den personlige relasjonen, og vise mot til å bry oss i praksis.

Er du en som sier hei?

Mariann oppfordrer folk til å øve seg på å si «Hei» - både til dem du kjenner og ikke kjenner. Det kan være i skolegården, på butikken, på trening eller ellers.

– Vår drøm er å få med hele Norge til å spre Hei-glede. Husk at sier du hei, sier du mer enn du tror, avslutter lederen i MOT Norge.