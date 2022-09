For mange er deltakelse i frivillige aktiviteter et sosialt høydepunkt. Nå skal Frivillighet Norge dele ut Frivillighetsprisen og 50.000 kroner til noen som har utmerket seg med sin frivillige innsats. Foto: Alexander Vestrum / Norges speiderforbund

Er på utkikk etter Norgesmester i frivillighet

Kjenner du noen som passer til tittelen? Nå kan du nominere en kandidat du setter pris på i ditt nærområde.

Frivillighet Norge skal dele ut den nasjonale Frivillighetsprisen og 50.000 kroner til noen som har utmerket seg med frivillig innsats.

Sommeren er på hell, og hverdagslivet har begynt igjen for de fleste av oss. Halvveis i Frivillighetens år 2022, ser vi at det skjer masse spennende rundt omkring i lokalsamfunnene. Mer enn 500 registrerte arrangementer så langt. Over 40.000 frivillighetstimer er lagt ned og mer enn 50.000 deltakere har fått med seg aktiviteter i Frivillighetens år.

– Det er storveis, og vi håper på like stor oppslutning gjennom resten av året, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Også bra for de frivillige

Å være frivillig på ulike aktiviteter er også givende for de som gjør en frivillig innsats.

– For mange er deltakelse i frivillige aktiviteter et sosialt høydepunkt. Man får et nettverk, bygger kompetanse og blir kjent med mennesker i nærmiljøet. Vi vet også at deltagelse i frivillige aktiviteter kan være helsebringende og forlenge livet, fortsetter Slotterøy Johnsen.

Vil vise frivillighetens verdi

Svært mange nordmenn bidrar med frivillig innsats. Over 60 prosent av befolkningen har vært frivillig i løpet av det siste året. Noen gjør likevel en større innsats enn andre, og de ønsker Frivillighet Norge å løfte fram med den nasjonale Frivillighetsprisen.

– Frivillighet Norge vil gi frivilligheten et ansikt når vi hvert år deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen. I år markerer vi dessuten Frivillighetens år, og da er det ekstra stas å få løfte fram noen av frivillighetens flotte hverdagshelter som skaper aktiviteter og fellesskap over hele landet, uten å spørre om anerkjennelse eller belønning. Uten dem stopper Norge, sier Slotterøy Johnsen.

På nettsiden frivillighetensdag.no kan du nominere din kandidat til Frivillighetsprisen. Fristen for å sende inn forslag er 10. september. Prisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg, og velges blant nominasjoner fra befolkningen. Vinneren mottar 50.000 kroner fra Norsk Tipping til et ideelt formål.