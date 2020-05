Veinnmel & Krinolin på Frostatunet: sang i koronatider Foto: Janne Hopmo

Endelig sang de igjen

De har ikke vært samlet for å synge sammen siden februar. Derfor sprudlet de av sanglede da de endelig kunne møtes igjen.

Veinnmel & Kriolin er en gjeng som har holdt sammen, sunget sammen og skravlet sammen i mange år. Egentlig skulle de hatt konsert på denne tida, men den ble avlyst. Så de tok kontakt med Frostastunet for å høre om det var ønskelig med litt sang.

Mandag 4.mai samlet de seg i Sanitetshuset og varmet strupene. De hadde tenkt å synge for dem som bor i Tunet, altså boligene rundt Sanitetshuset, men det ble for kaldt for dem å sitte ute. Det ble også for kaldt for gitaren, så da de stimet ut, var det med vaskebrett og rytmeinstrumenter.

På Frostatunet var det avtalt at alle beboerne skulle sitte inne foran vinduene og høre med døra åpen. Så ble det tre minikonserter, pluss litt ekstra foran et åpent vindu, for han som lå i senga.

På nordsida er det bygd platting. Den inntok damene, og da konserten var over, ble de invitert tilbake, kanskje for dans på plattingen.

Veinnmel & Krinolin tok turen til Elvarheim. Foto: Janne Hopmo

– Det var så artig å se hvordan de responderte på musikken, det var tydelig at de ble glad for den, var kommentaren til de syngende damene da de ruslet tilbake til bilene ved Sanitetshuset. Men de var ikke helt ferdig ennå. De tok turen til Elvarheim også. For, som de sa, det er mange som tenker på Frostatunet, men det er lett for at Elvarheim, som ligger for seg selv, blir glemt.