Markedsansvarlig Irene Røkke og kollegene i Frostingen kan juble for nok en opplagsvekst. Fv: Røkke, Sigfrid Hagerup, Janne Hopmo, Synne Wekre Kvistad og Kristin S. Christiansen. Foto: Boye Qvarme

Enda flere leser Frostingen

2021 har så langt vært et godt år for Frostingen og andre lokalaviser. Det viser ferske opplagstall som ble lagt fram tirsdag.

Tallenes tale viser at Frostingen har trofaste lesere, og lokalavisa for Frosta og Åsen har samtidig klart å nå ut til enda flere lesere.

– Opplagstallet for første halvår 2021 er 1844. Vi vokser med 52 abonnenter, og det er en flott økning på 2,9 prosent fra andre halvår 2020. Det er vi godt fornøyd med, sier markedsansvarlig Irene Røkke i Frostingen.

– Økningen kommer på nett

I mars kunne Frostingen slippe jubelen løs etter at opplagstallene for andre halvdel av 2020 ble klare. Da pekte pilene riktig veg for lokalavisa for Frosta og Åsen etter en liten nedgang i opplagstallene etter en overgang til nye produksjonssystemer. Siste halvdel av 2020 steg opplagstallet med 143, fra 1649 til 1792, en økning på 8,67 prosent.

Den fine utviklinga drar Frostingen altså med seg inn i 2021.

– Frostingen har hatt en positiv økning de siste årene, og spesielt fra mai 2020. Da fikk vi nye systemer og kunne satse enda mer på nett. Det er ingen tvil om at økningen kommer på nett, på digitale abonnement, også hos oss, påpeker Irene Røkke.

Viktig informasjonskilde

Det er mye som tyder på at lokalavisene er en svært viktig informasjonskilde for innbyggerne også når koronapandemien går mot slutten. Opplagstallene går opp og folk leser lokalavisa si både på nett og papir. Det viser ferske opplagstall fra Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Gjennom pandemien tror og håper jeg at folk har sett hvor viktig det er å ha ei lokalavis i kommunen sin. Avisene våre formidler nyttig og livsviktig informasjon og de knytter folk sammen. Lokalavisene er også en nyttig mediekanal for bedrifter, organisasjoner og kommuner. Særlig har mange kommuner brukt lokalavisa det siste året for å få ut samfunnskritisk informasjon i et troverdig miljø, sier generalsekretær i LLA, Tomas Bruvik.

Tomas Bruvik i LLA tror folk har sett hvor viktig lokalavisa er gjennom pandemien. Foto: Pressefoto

– Opptatt av nærmiljøet

Den totale opplagsveksten for avisene tilknyttet LLA er på 0,53 prosent. Frostingen er dermed en av avisene som drar opp veksten. Tallene viser også at over 60 prosent av LLA-avisenes opplag er komplett-abonnement. På den måten får leserne tilgang til journalistikken og annonsene både på nett og papir. Mens nesten 30 prosent av abonnentene velger å være heldigitale.

Årets opplagsvinner i lokalavisfamilien finner vi faktisk i Norges største by. VårtOslo er ei rendyrka lokal nettavis for hovedstaden – som vokser med 530 abonnenter. Ansvarlig redaktør Vegard Velle kommenterer den fine veksten på denne måten:

– Folk her er like opptatt av å få med seg hva som skjer i nærmiljøet som folk andre steder i landet.

