Teater Blåmåka til Frosta med annerledes teater. Foto: Henriette Urke Kittelsen

Bussen Blåmåka lander på Frosta

The Flying Seagulls Norge og Turnéteateret i Trøndelag frister med gratis og risikofri underholdning på Frosta den 12.mai.

Fra «Bussen Blåmåka» vil vi få kunne oppleve klovneri, sirkus og magi fra stuevinduet, verandaen eller døråpningen – altså på god og trygg avstand. Den rullende scenen har meldt sin ankomst på Frosta skole, Kvamtoppen barnehage og på Frostatunet.

I ei pressemelding skriver de at det kan være kun fire aktører (inkludert bussjåføren) med på lasset, og at de gjennomfører strenge hygienetiltak.

The Flying Seagull Project er en veldedig og ideell organisasjon med røtter i Storbritannia som jobber for å spre glede, varme og positivitet til barn i krise over hele verden. Over de siste 12 årene har de besøkt og delt smil og latter med over 125 000 barn, og jobber blant annet mye med barn på flukt i Hellas. Nå har de startet opp i Norge, og ønsker å spre glede her hjemme også.

«Bussen Blåmåka» vil i den kommende tiden rulle ute på trønderske veier, og de ser fram til å tilbringe en dag på Frosta.