På denne årstiden skjer det tyverier av løse gjenstander fra hager og uteområder rundt om i Norge, opplyser forsikringsselskapet If. Foto: If

Stakk av med verdifull parasoll som var boltet fast til veggen

Om sommeren skjer de frekkeste og mest spektakulære tyveriene, ifølge forsikringsselskapet If.

De siste ukene har If fått inn melding om tyverier du knapt skulle tro var mulig:

Mens forsikringskunden var bortreist på ferie, så tyver sitt snitt til å rappe en stor og verdifull parasoll som var festet i veggen på boligen med bolter. Hvem som nå sitter i skyggen av hageparasollen til nesten 30 000 kroner, har ikke forsikringsselskapet anelse om.

– Parasollen kan fortsatt være i Norge, men den kan også ha blitt fraktet ut av landet, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

– Dukker det en parasollselger opp på døra, vil vi sette stor pris på å få høre om det. Kontakt gjerne politiet hvis du har mistanke om «shady business», for å si det slik, sier han.

Nylig meldte en annen kunde om et liknende, snodig tyveri: I løpet av natten hadde noen klatret opp på verandaen i andre etasje og stjålet alle hagemøbelputene. Møblene og annet der oppe fikk stå i fred.

Stjal ti trær på rot

– Hver sommer får vi melding om tyverier som er hakket mer spektakulære enn ellers i året. I fjor sommer opplevde en kunde at tyver gravde opp og stjal ti nyplantede frukttrær rett fra bakken utenfor sommerhuset. Det gir begrepet selvplukk et helt annet innhold, sier Clementz.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tyvene spenner fra mobile vinningskriminelle fra utlandet til ungdommer som finner på sprell hjem fra fest på natten.

– På sommeren er det alt fra bålpanner og hagemøbler til griller og robotgressklippere som blir stjålet. Belegningsstein som ligger klar til å bli lagt ut og nyplantede hekker er faktisk også utsatt, sier han.

I fjor sommer var det uvanlig mange tyverier av robotgressklippere. Slik har det ikke vært i sommermånedene i år. Ifølge If var det trolig en utenlandsk bande som hadde spesialisert seg på denne type tyverier som herjet i fjor.

Clementz kjenner til at ferdigplen har blitt rullet opp igjen i nattens mulm og mørke og fraktet bort. Til og med et tungt fuglebad er blitt båret av gårde.

Tok med seg skiferheller

– For en del år siden ble jeg selv vitne til at frekke tyver bare rygget inn i et gårdsrom og tok med seg dyre skiferheller. De stakk raskt fra stedet, sier han.

Tyveri av løse gjenstander fra utearealet til privatboliger er dekket på innboforsikringen. Tyveri av planter som står i bakken og slikt som fastmonterte hagegnomer er dekket for tyveri på husforsikringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er greit å være klar over at det er egenandel og maksbeløp på erstatningen. Dette kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, sier Sigmund Clementz i If.

Løse gjenstander bør låses inn om kvelden, i den grad det er praktisk mulig.

Elsparkesykler og sykler er det vanligste som blir stjålet fra eget uteareal.