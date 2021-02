Brannsjef Rigman Pents på besøk i Utvalg Utvikling. I bakgrunnen Karl Martin Viken, medlem av brannstyrken på Frosta. Foto: Janne Hopmo

Brannsikker vinterferie

-Ved å bruke noen minutter på brannsikkerhet kan du nyte vinterferien med god samvittighet, enten du ferierer på hytta, i campingvogn eller bobil, på hotell eller hjemme, sier Rigman Pents, brannsjef i Innherred Brann og Redning (IHBR) og Frosta kommune.

Brannsjefen peker på noen grunnleggende regler, brannvettregler på samme måte som fjellvettregler.

•Sørg for at hytta har fungerende røykvarsler, ta med nye batterier.

•Sjekk at dører og vinduer ikke er innestengt av objekter og at det er lett å komme seg ut og videre vekk.

•Sjekk at det finnes slokkeutstyr.

•Forlat aldri levende lys eller andre brannfarlige gjenstander uten oppsyn.

•Avtale møteplass dersom noe skulle skje, og ha gjerne klær liggende klare i en bod eller lignende.

•Sjekk at slanger og koblinger for gassutstyr er tette. Og sjekk at de ikke er for gamle. De bør skiftes med et intervall på 3-5 år. Dato er stemplet på slangene.

•Sørg for god ventilasjon.

-Husk at det kan ta lang tid før brannvesenet kan komme seg fram til hytta di: du må være ditt eget redningspersonell. Innherred Brann og Redning ønsker alle en riktig trygg og god vinterferie, avslutter brannsjefen.

De fleste starter om natta

De siste ti årene har til sammen 25 personer mistet livet i branner i hytter og fritidsboliger. Bruk av åpen ild og elektrisitet er de vanligste årsakene til brann på hytta. De fleste branner starter om natta.IHBR minner på sine nettsider om at det skal være brannalarmanlegg eller røykvarsler (e) i alle boliger, hytter og fritidseiendommer og minst en røykvarsler i hver etasje.

Det kan ikke være en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes. Hvis du for eksempel har røykvarsler i stua og du har dør inn til kjøkkenet, må du ha en røykvarsler der også. Du skal kunne høre alarmen tydelig i oppholdsrom og på soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Det slurves på hytta

I en undersøkelse fra 2011 svarte åtte prosent av hytteeierne at de ikke hadde røykvarsler på hytta. En av tre hadde ikke byttet batteri i røykvarsleren det siste året. Dette betød i 2011 at 150 000 hytter kunne være uten røykvarsler som virket. Siden den gang har antallet hytter økt.

Lag en nødplakat

Hvert år rykker brannvesenet ut til mellom 100 og 150 hyttebranner. Lag en nødplakat for hytta, oppfordrer brannvesenet, så er du bedre forberedt til å forklare redningsmannskapene veien til der du er. På nettsidene til Statens kartverk kan du lage din egen nødplakat som kan henge godt synlig på hytta. På plakaten ser du hytta sin geografiske posisjon i et kartutsnitt med GPS-koordinator. Dermed kan du føre redningsmannskapene rett til hyttedøra. Redningsmannskapene opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å skildre godt nok hvor de oppholder seg. Feil eller unøyaktige vegforklaringer kan forsinke redningsmannskapene og få store konsekvenser.

Vedlikehold av gassutstyret

Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan bli tett av støv, spindelvev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig og det dannes kullos som kan føre til kvelning. Kontroller og rengjør utstyret med jevne mellomrom for å unngå dette. Dårlig forbrenning kan føre til kullosforgiftning. Det skumle med kullos er at du gradvis blir trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt. Det er lurt å sette opp en gassdetektor på gulvet nær gassflaska eller andre steder der gass kan lekke.

Brennere som er nært gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Sjekk spesielt at luftinntaket ved dysen er fritt for støv. Trekk fram kjøleskapet og støvsug bakveggen. Bruk aldri nål eller lignende for å stikke opp dysen i brenneren på gasskjøleskapet.

Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det, kan varmen fra brenneren smelte hull i slange, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.

Flyttbare gassapparater for innendørs bruk må bare brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom – aldri på soverom! Apparatene bør plasseres minst én meter fra brennbart materiale. Før du tar i bruk materialet, kontroller at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken.