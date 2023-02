Om bilen din har mulighet til det, er det også lurt å forvarme batteriet før du skal lade langs veien. Et varmt batteri lader raskere enn et kaldt et. Foto: NAF

NAF har testet hvor langt 29 elbiler går på vinterføre

Kun en av dem hadde kjørt mer enn 40 mil. - Den praktiske rekkevidden du har på elbilen din er kortere enn det du ser på papiret, sier Nils Sødal.

I verdens største elbiltest kjører NAF bilene helt tomme for strøm. Det er viktig for å avdekke den faktiske rekkevidden på norske vinterveier, men det er ikke å anbefale å gjør dette i hverdagen.

- Det går helt fint å kjøre batteriet ned til 10 prosent før du lader, slik at du har litt margin. Det er den mest relevante rekkevidden for elbilistene å forholde seg til i hverdagen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

I vinter har NAF testet 29 elbiler på norske vinterveier. I undersøkelsen kjørte de bilene til det var igjen 10 prosent av batteriet. Da leste de av hvor langt bilen hadde kjørt, og det viste seg at kun én bil hadde kjørt mer enn 40 mil.

- Tesla S som kjørte lengst totalt, hadde også gjort det når det var igjen 10 prosent på batteriet, nemlig 440 kilometer, sier NAF-rådgiveren.

I den store elbiltesten starter bilene med 100 prosent batteri, men bilene er ikke forvarmet. Flere og flere elbiler kan forvarme både kupé og batteri før du drar på tur.

- Forvarm bilen mens den står tilkoblet laderen hjemme. Da starter du turen med varmt batteri rett fra strømnettet. Det kan gi ekstra rekkevidde, sier Nils Sødal.

Om bilen din har mulighet til det, er det også lurt å forvarme batteriet før du skal lade langs veien. Et varmt batteri lader raskere enn et kaldt et.

- Det er svært forskjellige løsninger for å skru på forvarmingen for optimal hurtiglading. Så finn ut hvordan det gjøres i din bil, oppfordrer Sødal.

Topp 10 praktisk rekkevidde Bilmodell Kilometer kjørt ved 10 % gjenværende batterikapasitet Tesla Model S Dual Motor 440 km Nio ET7 385,4 km BMW i7 365 km BMW eDrive40 350 km Nissan Ariya 350 km Hongqi e-HS9 LR Prototype 344,4 km VoyahFree 343,2 km Mercedes Benz EQE 300 339 km Volkswagen ID.5 Pro 327 km MG ZS EV 323,2 km

Tallene er hentet fra verdens største elbiltest. Testen ble kjørt i temperaturer mellom 0 og minus 19, i oppholdsvær, lite vind og lange strekk med bare veier.

Her finner du resultatene for alle de 29 bilene som var med i testen.