Ei overrasket og glad dame åpnet døra da lokalavisa ringte på for å overlevere hovedpremien i Frostingens julekalender 2021 - et nettbrett. Foto: Sigfrid Hagerup

Tove (65) har mer vinnerlykke enn hun trodde

Ei glad dame i Åsen ble vinner i Frostingens julekalender «Hvem er nissen?»

– Ja, visst har jeg bruk for nettbrett. Det var artig, sier en smilende og overrasket stemme over telefonen når lokalavisa ringer for å fortelle at hun er vinneren av hovedpremien i Frostingens julekalender. Et nettbrett av typen Samsung Galaxy Tab A7 til en verdi av 2990 kroner, som er sponset av Mobit Levanger.

– Artig å følge med på kalenderen

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, tar damene i Frostingen fram julekalender'n sin. Har du vært i lokalavisa, er sjansen ganske stor. For at nettopp du bak dagens nisseluke bor,» hørte du kanskje fem stemmer synge fra Frostingens lokaler i desember.

Nissedamene i lokalavisa ønsket å spre litt førjulsglede til sine lesere, og er meget fornøyde med deltakelsen i Frostingens julekalender. I løpet av adventen har vi fått inn 840 riktige svar på hvem som skjulte seg bak nisseskjegget i dagens luke. Og den som ble trukket ut som den heldige vinneren, ble Tove Dullum fra Åsen.

– Jeg har jo ikke vinnerlykke, bortsett fra at jeg har vunnet litt på rebusen i Frostingen. Ellers har jeg ikke hatt det, forteller hun, som synes det var artig å følge med på kalenderen i lokalavisa, selv om hun ikke kjente igjen alle fjesene.

– Jeg abonnerer på Frostingen, og ser fram til å lese den hver torsdag.

Har bruk for nettbrett

Da lokalavisa stakk innom for å overlevere premien tirsdag ettermiddag, hadde Tove akkurat kommet hjem fra jobb, og takket hjertelig for nettbrettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har en pc stående, men jeg bruker mest mobilen, så et nettbrett har jeg bruk for. Jeg sitter og ser litt på nyheter og andre småting på nettet, sier hun.

Tove er født og oppvokst i Åsen, rettere sagt ute ved Fættenfjorden, og flyttet etter hvert til sentrum av bygda. De siste sju-åtte årene har hun bodd på Åsentunet, og er den yngste av beboerne i borettslaget. Da kan det hende at noen av naboene banker på for å få hjelp med et eller annet, og Tove hjelper gjerne til med det hun kan.

Hun er ikke redd for å bryne seg på teknologiske duppedingser, og tror det skal gå greit å sette opp nettbrettet også.

– Jeg synes det er litt artig å holde på med sånt. Og hvis jeg står fast, kan sønnene mine hjelpe meg. Men jeg gir meg ikke så lett.

En god nyhet i bilen

Tidligere jobbet Tove en kort spasertur unna, hos Grilstad AS i Åsen sentrum.

– Jeg har «fulgt med» bygget helt siden Bjørkens dager. Jeg jobbet først hos Bjørken, så ble det kylling, og så ble det Grilstad. Det er synd det ble slutt, det var enkelt å gå dit, sier hun som håper hele bygget snart blir tatt i bruk igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som kjent ble produksjon og skjæring av storfe flyttet fra fabrikken i Åsen til Brumunddal for to år siden, og Tove og flere av hennes kolleger fikk tilbud om å fortsette hos Grilstad på Ranheim i stedet.

– Det er litt langt å kjøre, men vi er flere som kjører i lag, sier hun som hadde en god nyhet å fortelle i bilen på vei hjem denne dagen.

– Kollegene mine ble helt overveldet over at jeg hadde vunnet et nettbrett. De bruker ikke å være med på sånne konkurranser, men nå skulle de også begynne med det, smiler Tove.