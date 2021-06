Et vanlig syn på sommer-Frosta. Foto: Janne Hopmo

De grønneste, fineste og reneste grønnsakene

Når du leter etter de beste grønnsakene, finner du garantert Frosta på pallen. Bøndene på Frosta kan stolt fortelle at grønnsakene får akkurat det samme vannet i åkeren som frostingene får i springen på kjøkkenet. Vi tror kanskje vi har verdens reneste og fineste grønnsaker, takket være Frosta Vassverk.

På 60-tallet var det en gjeng som begynte å arbeide for at Frosta skulle få et vannanlegg, ikke bare til hus og hjem, men også til vatning av det som vokser og gror. Trass i store utfordringer klarte ildsjelene å realisere sine drømmer og planer. Frosta Vassverk ble dannet og bygd ut i privat regi. Litt etter litt er storparten av Frosta koblet på, og sommers tid kan man se vannspruten stå utover åkrene, dag og natt.

Frosta Vassverk sørger for at hele Frosta er grønn og frodig. F.v. Oddgeir Alstad, daglig leder Bjørn Støwer og Arild Rekkebo. Foto: Janne Hopmo

Nå får sandjorda på Neset det vannet den trenger, og vann, kombinert med tidlig vår, gir tidlige og gode avlinger. Det er store sjanser for at årets første grønnsaker du finner i din butikk, kommer fra Frosta. Utvalget har eksplodert, for frostingene er ikke redde for å eksperimentere med nye produkter. Og er du først på Frosta, så kan du besøke grønnsakbodene rundt omkring og velge det ferskeste av det ferske.

Tredobbel rensing

Drikkevannskilden er Hovdalsvatnet. På begynnelsen av 2000-tallet investerte igjen Frosta Vassverk i framtida; kvaliteten måtte sikres. Et renseanlegg med sandfilter ble bygd og både UV-stråling og tilsetning av klor er kommet til. For å få vannet til å strekke til om sommeren når det vannes, har Frosta Vassverk igjen tatt grep. De har i 2021 utvidet kapasiteten på produksjonen fra 18480 kubikk pr døgn til 23100.

Bente og gulrøttene

Bente Moholt Risan er oppvokst på Neset, med sandjord. Da hun for 25 år siden fant seg en bonde på andre siden av bygda, lurte hun på hvordan han vannet. Nei, det gjorde ikke Ola.

25 år senere har Bente ansvar for gulrotproduksjonen, Ola for potetproduksjonen og sammen driver de Risan Gård som er en del av konstellasjonen Grønt fra Frosta.

Grønt fra Frosta så dagens lys da produsentene selv tok regien på Trøndersk Matfestival, og består av alle bøndene på Frosta.

- Ola og jeg var vant til å hjelpe til på festivalen, så det var naturlig å bli med på et samarbeid. Det er viktig at vi som holder på med det samme, står sammen.

Bente Moholt Risan i gulrotåkeren på Neset. Vanninga gjør det også lettere å luke, det går ikke så hardt utover hendene når jorda blir mykere. Foto: Janne Hopmo

Gull verdt

- Frosta Vassverk er gull verdt. Jeg husker at far kjørte til Liavatnet for å hente vann om somrene. Men klimaet var annerledes. Nå har vi lengre tørkeperioder på sommeren, samtidig som vi på høsten kan få så mye regn at vi ikke kommer oss ut på åkrene.

Bente har tildelt kvoter for gulrotproduksjonen sin gjennom Nord-Grønt i Coop-systemet, med tildelingen følger krav om levering til bestemte datoer. Da hjelper det med vann for å vokse. Ved å bruke agrylduk over gulrøttene, blir de ferdig enda tidligere.

- Det er alltid vær og vind som styrer bonden, men med Frosta Vassverk i ryggen kan vi ha et ord med i laget sjøl.

Bente selger også gulrøtter via Rekoringen og opplever stadig at folk spør hvorfor gulrøttene hennes smaker bedre enn andre gulrøtter. – Kanskje kan jeg takke vannet for det også, undres hun.